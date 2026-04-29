Перемирие на 9 Мая, Иран и поздравление Мелании: о чем полтора часа говорили Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин в среду, 29 апреля, провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который продлился 1,5 часа. Политики обсудили ряд тем, включая конфликт на Украине и эскалацию на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Перемирие на День Победы и ход СВО.

Владимир Путин заявил Дональду Трампу о своей готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в период Дня Победы, и глава Белого дома поддержал это предложение. Кроме того, российский лидер рассказал американскому коллеге об актуальном положении дел на передовой, отдельно подчеркнув успехи российской армии, и подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты.

Ситуация вокруг Ирана.

В разговоре с Трампом Путин отметил, что предполагает крайне пагубные последствия в случае, если американские и израильские войска вновь перейдут к боевым действиям на Ближнем Востоке. Он назвал правильным решение главы Белого дома продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и помочь стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Поздравление Мелании Трамп с днем рождения.

Владимир Путин передал Трампу поздравления с прошедшим днем рождения первой леди США Мелании Трамп. Кроме того, российский лидер отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей со своими семьями.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше