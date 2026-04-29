Перемирие на 9 Мая, Иран и поздравление Мелании: о чем полтора часа говорили Путин и Трамп

Владимир Путин заявил Дональду Трампу о своей готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в период Дня Победы, и глава Белого дома поддержал это предложение. Кроме того, российский лидер рассказал американскому коллеге об актуальном положении дел на передовой, отдельно подчеркнув успехи российской армии, и подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты.