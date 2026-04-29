Трамп: Украина потерпела поражение в военном плане

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран.

Источник: AP 2024

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», — отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их [военные] самолеты сбиты», — сказал Трамп.

При этом он выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. «Может быть, по схожему графику», — утверждал Трамп, отвечая на вопрос о том, какой из этих двух конфликтов может закончиться раньше.

