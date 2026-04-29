Зеленский ввёл санкции против двух сыновей Александра Лукашенко

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом стало известно из соответствующего документа.
Стоит отметить, что ограничения на 10 лет коснулись Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в новый список попали 16 граждан Белоруссии, а также 11 юридических лиц.
До этого Зеленский в своем Telegram-канале публично обращался к белорусскому руководству с предупреждением. Глава киевского режима пригрозил Лукашенко серьезными последствиями в том случае, если Белоруссия решит напрямую вступить в конфликт на стороне противников Украины.
Тем временем Александр Лукашенко также высказался о перспективах соседнего государства. Он предсказал Киеву тяжелую судьбу и предупредил, что стране грозит исчезновение с политической карты мира.