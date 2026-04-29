МИД: Москва и Минск решительно осуждают агрессию Израиля и США против Ирана

В тексте заявления подчеркивается, что агрессия прикрывается ложными лозунгами о нераспространении ядерного оружия. При этом авторы документа напомнили, что Иран является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Россия, в свою очередь, заявила о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана. В Кремле уточнили, что это возможно только при условии, если для всех сторон будут найдены приемлемые варианты решения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резюмировал, что Россия сохраняет готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано конфликтующими сторонами.