МИД: Москва и Минск решительно осуждают агрессию Израиля и США против Ирана

Россия и Белоруссия указали, что агрессия против Ирана прикрывается выдуманными лозунгами.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Белоруссия выступили с осуждением военных действий Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. В совместном заявлении на конференции по ДНЯО Москва и Минск назвали эту атаку неспровоцированной и противоправной.

В тексте заявления подчеркивается, что агрессия прикрывается ложными лозунгами о нераспространении ядерного оружия. При этом авторы документа напомнили, что Иран является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Россия, в свою очередь, заявила о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана. В Кремле уточнили, что это возможно только при условии, если для всех сторон будут найдены приемлемые варианты решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резюмировал, что Россия сохраняет готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано конфликтующими сторонами.