Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал позитивную оценку телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в среду, 29 апреля. Американский глава заявил, что все прошло хорошо.
При этом, по его словам, большая часть полуторачасового разговора была посвящена конфликту на Украине. Трамп уверен, что его удастся разрешить сравнительно скоро. Однако, Украина, по мнению американского президента, уже проиграла в военном плане.
Также, как сообщил политик, они с Путиным обсудили ситуацию с обогащением урана в Иране. В центре дискуссии было предложение РФ помочь с этим вопросом.
Сайт kp.ru писал, что телефонный разговор состоялся по инициативе Владимира Путина. Российский лидер поздравил супругу Трампа Меланию с прошедшим днем рождения и осудил недавнее покушение на убийство главы США.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.