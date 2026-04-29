США выделят до $100 млн на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС

Об ударе беспилотника по ЧАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило 14 февраля 2025 года. Власти Украины заявили, что БПЛА был российским. Власти России отвергали обвинения. В декабре МАГАТЭ заявило, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая локализацию. Глава агентства Рафаэль Гросси также говорил, что ситуация может ухудшиться, при этом любые работы на Чернобыльской АЭС могут моментально вызвать рост радиации.