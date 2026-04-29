Ушаков: Трамп убежден в скорой сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что сделка по конфликту на Украине уже близка. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать… Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом», — сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС). Он также отметил, что российский президент поделился с Дональдом Трампом обстановкой в зоне СВО, где российские войска «удерживают стратегическую инициативу».

Предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 9 марта. 19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановке работы трехсторонней группы Россия—США—Украина. На следующий день Дональд Трамп заявил, что диалог между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине продолжается почти каждый день.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше