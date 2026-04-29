Ушаков: Трамп убежден в скорой сделке по Украине

«Американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать… Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом», — сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС). Он также отметил, что российский президент поделился с Дональдом Трампом обстановкой в зоне СВО, где российские войска «удерживают стратегическую инициативу».