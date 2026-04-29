Готовность РФ объявить перемирие на 9 Мая и ситуация вокруг Ирана. Беседа Путина и Трампа

По словам Ушакова, беседа Путина и Трампа продолжалась более полутора часов. Лидеры обсудили готовность РФ объявить перемирие по случаю Дня Победы, украинское урегулирование, ситуацию в Иране, а также условились и далее поддерживать контакты — как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.
Разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года.
ТАСС собрал основное о беседе лидеров РФ и США.
О готовности РФ объявить перемирие на 9 Мая
- Путин сообщил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. «Трамп активно продержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», — добавил помощник президента РФ. По его словам, американский лидер также «позитивно оценил недавно объявлявшееся Россией пасхальное перемирие».
Об украинском урегулировании
- Российский лидер «по просьбе Трампа» также рассказал о ситуации в зоне спецоперации, где войска РФ «удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника».
- Президент РФ рассказал лидеру США, что с начала 2025 года Москва передала Киеву свыше 20 тыс. тел погибших, а получила — чуть более 500 тел.
- Американский лидер, по словам Ушакова, выразил надежду на то, что «сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка». Помимо этого, он «акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать». «Его доверенные лица продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом», — добавил Ушаков.
- При этом и Путин, и Трамп, как подчеркнул представитель Кремля, «высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с [Владимиром] Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта».
- Со своей стороны российский лидер «прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории». «Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты», — добавил Ушаков.
- Он подчеркнул, что Москва хотела бы, чтобы это произошло в ходе переговоров, «для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».
- Путин, по словам Ушакова, также отметил личный вклад супруги американского лидера Мелании Трамп в воссоединение российских и украинских детей с семьями и передал ей поздравления с прошедшим днем рождения.
О ситуации вокруг Ирана
- Как отметил Ушаков, отдельное внимание лидеры РФ и США уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», — отметил помощник президента России.
- По его словам, Путин указал Трампу на «неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям». «И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», — добавил представитель Кремля.
- Он, кроме того, сообщил, что Трамп «изложил свои оценки итогов закончившейся фазы военного противостояния, а также взгляды на сложное положение, в котором сейчас находится Иран и его руководство».
- В целом, как рассказал Ушаков, «из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе».
О покушении на Трампа
- Как отметил представитель Кремля, Путин во время телефонного разговора «первым делом» высказал своему американскому коллеге слова поддержки в связи с попыткой покушения на него 25 апреля, а также решительно осудил преступление, «подчеркнув [при этом] неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия».
- Помощник российского лидера также добавил, что в разговоре была подчеркнута дата преступления. Покушение на Трампа было совершено накануне дня рождения жены американского президента Мелании Трамп, она родилась 26 апреля 1970 года.
О сотрудничестве РФ и США
- Как рассказал Ушаков, Путин и Трамп также обсудили большие перспективы «взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике». «Причем целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государства», — указал представитель Кремля.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.