Готовность РФ объявить перемирие на 9 Мая и ситуация вокруг Ирана. Беседа Путина и Трампа

По словам Ушакова, беседа Путина и Трампа продолжалась более полутора часов. Лидеры обсудили готовность РФ объявить перемирие по случаю Дня Победы, украинское урегулирование, ситуацию в Иране, а также условились и далее поддерживать контакты — как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.