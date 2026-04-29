Трамп объявил о скором мире после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, назвав дискуссию «очень хорошей». Основной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта, которое, по мнению американского президента, может произойти в ближайшее время. Трамп рассчитывает на скорое достижение консенсуса, подчеркивая, что «путь к решению» сейчас открыт как никогда прежде.
«Я говорил об Украине, и я немного поговорил об Иране. Я затронул несколько разных тем, но в основном речь шла об Украине», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Американский лидер указал, что Киев фактически утратил боеспособность: «Украина потерпела поражение в военном плане. Вы бы этого не узнали, прочитав фейковые новости».
Трамп выразил уверенность, что российский президент изначально был настроен на заключение мирной сделки, однако реализации этого плана препятствовали сторонние факторы. «Я думаю, что некоторые люди затруднили ему заключение сделки», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Важным аспектом диалога стало обсуждение временного прекращения огня. Трамп сообщил, что предложил Владимиру Путину объявить «небольшое перемирие», и выразил надежду на реализацию этой инициативы.
Кроме того, по словам президента США, в ходе беседы затрагивалась тема Ирана. Вашингтон получил от Москвы предложение о содействии в региональной стабилизации.
