Прокуратура Швеции арестовала задержанный на пути из России сухогруз

«Иностранный орган в запросе о правовой помощи просил провести в Швеции ряд следственных действий, в том числе в отношении судна Caffa. Я, в соответствии с этим запросом, принял решение взять судно под арест, чтобы получить судебную проверку того, может ли судно быть передано другому государству и включено в предварительное расследование, которое ведется там. Я не могу отвечать на какие‑либо вопросы о расследовании, проводимом в другой стране», — заявил прокурор, не уточнив, о каком государстве идет речь.