Прокуратура Швеции арестовала задержанный на пути из России сухогруз

«Иностранный орган в запросе о правовой помощи просил провести в Швеции ряд следственных действий, в том числе в отношении судна Caffa. Я, в соответствии с этим запросом, принял решение взять судно под арест, чтобы получить судебную проверку того, может ли судно быть передано другому государству и включено в предварительное расследование, которое ведется там. Я не могу отвечать на какие‑либо вопросы о расследовании, проводимом в другой стране», — заявил прокурор, не уточнив, о каком государстве идет речь.
Шведский термин «ta i beslag» в данном контексте означает процессуальный арест имущества, который временно лишает владельца права распоряжаться вещью. Это не окончательная конфискация и не изъятие как физическое действие.
Сухогруз Caffa под флагом Гвинеи, следовавший из России в Испанию, задержала 6 марта береговая охрана Швеции при поддержке полиции. Судно заподозрили в нарушении правил безопасности международного судоходства.
Капитана судна, гражданина России, арестовали.
Посольство России в королевстве заявило, что десять из 11 членов экипажа Caffa имеют российское гражданство. 22 апреля дипломаты попросили власти Швеции обеспечить моряков едой и водой.
12 апреля власти Швеции также задержали балкер Hui Yuan, следовавший из России под флагом Панамы, по подозрению в нарушении экологического законодательства. Капитан судна признал вину и внес залог для возможного будущего штрафа, после чего сухогрузу на следующий день разрешили покинуть страну.