Ранее журнал The Economist со ссылкой на западных чиновников сообщил, что амбиции Украины по вступлению в НАТО в обозримом будущем мертвы. Отмечается, что как при Байдене, так и при нынешней администрации США позиция Вашингтона подорвала надежды Киева. Также президент Аргентины Хавьер Милей резко высказался о политике Европы, заявив, что она оказалась «на грани уничтожения» из-за решений в миграционной, демографической и экологической сферах. Он связал проблемы Европы с разрушением пенсионной системы, продвижением зелёной повестки и поощрением притока иностранцев.