«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнёт ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — заявил чешский лидер.
Президент уверен, что такой сценарий ясно покажет, что альянс на самом деле бесполезен, поскольку он не в состоянии действовать.
Ранее журнал The Economist со ссылкой на западных чиновников сообщил, что амбиции Украины по вступлению в НАТО в обозримом будущем мертвы. Отмечается, что как при Байдене, так и при нынешней администрации США позиция Вашингтона подорвала надежды Киева. Также президент Аргентины Хавьер Милей резко высказался о политике Европы, заявив, что она оказалась «на грани уничтожения» из-за решений в миграционной, демографической и экологической сферах. Он связал проблемы Европы с разрушением пенсионной системы, продвижением зелёной повестки и поощрением притока иностранцев.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.