Трамп заявил о военном поражении Украины

Украина потерпела поражение в военном плане, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос, что закончится раньше, — российско-украинский конфликт или война США и Ирана.
«Какая война завершится быстрее? Не знаю. Возможно, сроки у них схожие. Думаю, Украина в военном плане потерпела поражение», — сказал Трамп.
Вслед за этим американский лидер озвучил статистику, относящуюся к войне с Ираном: «Читая фейковые новости, вы бы об этом не узнаете, но в военном отношении, посмотрите, там 159 кораблей — каждый корабль сейчас под водой, это довольно неплохо. Им будет трудно сейчас восстановить военно-морской флот».
Как отмечает CNN, американский лидер, вероятно, оговорился, говоря о поражении Украины, и подразумевал Иран.
Прежде он говорил, что США потопили все 159 кораблей Ирана за время войны.
Ранее в среду президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил ему о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Республиканец поддержал инициативу, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», заявили в Кремле.
22 апреля начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков говорил, что переговорный трек между Россией, США и Украиной пока заморожен. Кремль связывал паузу в процессе урегулирования конфликта с изменением приоритета американских переговорщиков из-за начала войны США с Ираном.
Трамп в октябре прошлого года называл маловероятной победу Украины в конфликте с Россией. «Они все еще могут победить. Не думаю, что им это удастся, но они все еще могут выиграть», — сказал он журналистам. В феврале 2026-го американский лидер также отмечал, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.
