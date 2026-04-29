Трамп заявил о военном поражении Украины

Трамп заявил о поражении Украины и привел статистику, относящуюся к потерям Ирана. Ранее этим вечером он созвонился с Путиным.

Источник: РБК

Украина потерпела поражение в военном плане, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос, что закончится раньше, — российско-украинский конфликт или война США и Ирана.

«Какая война завершится быстрее? Не знаю. Возможно, сроки у них схожие. Думаю, Украина в военном плане потерпела поражение», — сказал Трамп.

Вслед за этим американский лидер озвучил статистику, относящуюся к войне с Ираном: «Читая фейковые новости, вы бы об этом не узнаете, но в военном отношении, посмотрите, там 159 кораблей — каждый корабль сейчас под водой, это довольно неплохо. Им будет трудно сейчас восстановить военно-морской флот».

Как отмечает CNN, американский лидер, вероятно, оговорился, говоря о поражении Украины, и подразумевал Иран.

Прежде он говорил, что США потопили все 159 кораблей Ирана за время войны.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил ему о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Республиканец поддержал инициативу, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне», заявили в Кремле.

22 апреля начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков говорил, что переговорный трек между Россией, США и Украиной пока заморожен. Кремль связывал паузу в процессе урегулирования конфликта с изменением приоритета американских переговорщиков из-за начала войны США с Ираном.

Трамп в октябре прошлого года называл маловероятной победу Украины в конфликте с Россией. «Они все еще могут победить. Не думаю, что им это удастся, но они все еще могут выиграть», — сказал он журналистам. В феврале 2026-го американский лидер также отмечал, что Россия имеет козыри в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

