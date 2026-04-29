Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о поражении Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о военном поражении Киева. По словам американского президента, информация о реальном положении дел на фронте намеренно искажается в западных средствах массовой информации.

«Я думаю, Украина в военном плане побеждена. Вы об этом не прочитайте в фейковых новостях», — подчеркнул Дональд Трамп. Глава Белого дома также добавил, что конфликт на Украине имеет все шансы завершиться одновременно с иранским или даже раньше.

В то же время в украинских медиаресурсах выразили уверенность, что заявление американского лидера было результатом оговорки. В частности, подчеркивается, что сразу после фразы о «поражении Украины» Трамп начал приводить детали, относящиеся к иранской тематике. В частности, речь шла о потере 159 иранских кораблей, которые, по словам президента США, «лежат под водой». На основании этого украинские обозреватели делают вывод, что слова о поражении якобы относились к Ирану, а не к Украине.

