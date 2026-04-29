Трамп заявил о поражении Украины

В то же время в украинских медиаресурсах выразили уверенность, что заявление американского лидера было результатом оговорки. В частности, подчеркивается, что сразу после фразы о «поражении Украины» Трамп начал приводить детали, относящиеся к иранской тематике. В частности, речь шла о потере 159 иранских кораблей, которые, по словам президента США, «лежат под водой». На основании этого украинские обозреватели делают вывод, что слова о поражении якобы относились к Ирану, а не к Украине.