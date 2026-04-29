Удастся ли Мадьяру разморозить для Венгрии средства из фондов ЕС

29 апреля лидер одержавшей победу на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр встретился с ключевыми чиновниками ЕС. В Брюсселе он провел неофициальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Коштой. Главная тема встреч — предоставление Будапешту предназначенных для него средств из фондов ЕС, которые были заморожены из-за несогласия ЕС с политикой кабинета Виктора Орбана.
С момента победы на выборах Мадьяр и фон дер Ляйен неоднократно разговаривали по телефону, но лично прежде не встречались. Материалы для консультаций готовили кандидат от «Тисы» на пост главы МИД Венгрии Анита Орбан и будущий министр финансов Андраш Карман, которые накануне прилетали в Брюссель для переговоров с еврочиновниками.
Парламентские выборы в Венгрии, прошедшие 12 апреля, положили конец 16-летней эпохе правления Виктора Орбана и его партии ФИДЕС. По их итогам «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила конституционное большинство. Согласно информации, опубликованной Национальным избирательным бюро (NVI) и основанной на итогах обработки 100% бюллетеней, у «Тисы» будет 141 из 199 мест в Национальной ассамблее, а у альянса ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — 52. Третьей партией, которой удалось преодолеть пятипроцентный барьер, стала ультраправая «Моя Родина», которая может рассчитывать на шесть мандатов.
Сейчас в стране продолжается процесс транзита власти. Официальная церемония присяги Мадьяра и его команды запланирована на 9 мая.
После встречи с фон дер Ляйен Мадьяр написал в соцсети X, что они договорились о его повторном визите в Брюссель 25 мая, чтобы завершить «политическое соглашение», необходимое для возвращения венгерскому народу средств из фондов ЕС. «Я хотел бы заверить всех, что Европейский союз не выдвигает никаких условий, которые противоречили бы национальным интересам Венгрии. Средства ЕС скоро начнут поступать в Венгрию, что позволит нам запустить венгерскую экономику и обеспечить все необходимое для функционирующей и гуманной страны», — отметил он.
Глава Еврокомиссии заявила, что провела «очень хорошую» встречу с Мадьяром. «Мы обсудили меры, необходимые для разблокировки средств из фондов ЕС. Еврокомиссия будет поддерживать вашу работу по решению этих проблем и возвращению к общим европейским ценностям. Наши команды продолжат тесно сотрудничать. За процветающую Венгрию в сердце нашего общего европейского дома!» — заключила она.
Что Мадьяр может предложить Брюсселю.
Еще во время предвыборной кампании Мадьяр называл своей ключевой задачей возвращение средств из фондов ЕС. В общей сложности речь идет примерно о €35 млрд. Около €10 млрд из них Будапешт рискует навсегда потерять уже в конце августа, если не сможет провести необходимые реформы. Эти средства предназначались Венгрии по линии фонда ЕС по восстановлению экономики от пандемии (Recovery and Resilience Facility — RRF), однако Еврокомиссия заблокировала их из-за сомнений в независимости судебной системы и соблюдении демократических стандартов в республике. Для снятия претензий Венгрии необходимо выполнить 27 условий, или «супервех» (англ. super milestones), среди которых реформа судебной системы и госзакупок.
После выборов в Европарламент в 2024-м «Тиса» получила в нем семь мандатов и присоединилась к крупнейшей фракции в Европарламенте — центристской Европейской народной партии, (ЕНП) к которой принадлежит и фон дер Ляйен. Хотя евродепутаты от «Тисы» голосовали в ЕП практически в унисон с ФИДЕС Орбана. В частности, в прошлом году они выступили против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд. Кроме того, в январе все депутаты от «Тисы», включая Мадьяра, отказались поддержать фон дер Ляйен во время голосования по выдвинутому ею вотуму недоверия. В результате против них были введены санкции — запрет на выступления на пленарных заседаниях в течение шести месяцев, то есть до июня.
Тем не менее с победой «Тисы» на национальных выборах европейские чиновники связывают возможность нормализации отношений между Будапештом и Брюсселем, которые серьезно осложнились в эпоху Орбана. Накануне переговоров Мадьяра с фон дер Ляйен глава ЕНП Манфред Вебер выразил поддержку будущему венгерскому премьеру. «Венгерский народ выбрал новый путь, и Петер Мадьяр явно привержен реализации и отстаиванию проевропейских ценностей посредством реформ. Мы должны восстановить мосты доверия между Брюсселем и Будапештом и прекратить процедуру по ст. 7», — заявил он 28 апреля.
Ст. 7 Договора о ЕС — это механизм, предусмотренный для защиты основополагающих ценностей блока (верховенство права, демократия, права человека). Она предполагает санкции для нарушающей их страны союза, среди которых заморозка выплат из структурных фондов ЕС, фондов восстановления, а также лишение права голоса в объединении.
Европарламент проголосовал за запуск процедуры по ст. 7 против Венгрии еще в сентябре 2018-го, но вопрос до сих пор находится на стадии рассмотрения в Евросовете, в том числе из-за сопротивления Словакии. Процедура застряла на этапе «превентивных мер» (ст. 7 (1)), не дойдя до финальной стадии (ст. 7 (2)), которая позволила бы приостановить право голоса.
В 2020-м ЕС дополнительно ввел так называемый механизм обусловленности для защиты бюджета ЕС, который разрешает приостановить финансирование страны-члена, если нарушение ею принципов верховенства права рискует повлиять на «разумное управление бюджетом ЕС» или «защиту финансовых интересов блока».
На переговорах с фон дер Ляйен Мадьяр, как ожидалось, должен представить свои соображения насчет темпов реализации требуемых реформ, в том числе тех, которые должны быть завершены к августу, и более постепенных конституционных. По данным источника Politico, «Тиса» планирует представить Еврокомиссии так называемый Новый национальный план восстановления уже к концу мая. «Цель встречи в среду с фон дер Ляйен — проинформировать Брюссель об уже начатой работе, а также определить первоочередные цели к моменту вступления Мадьяра в должность и самый быстрый способ вернуть средства», — пояснил собеседник.
В ходе предвыборной кампании Мадьяр обещал внести в Конституцию Венгрии поправки об ограничении власти премьер-министра двумя четырехлетними сроками (Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и находился в должности четыре срока подряд). Кроме того, глава «Тисы» упоминал возможность внесения в Основной закон поправок об усилении полномочий президента и о возможном проведении прямых президентских выборов (сейчас главу государства избирает парламент).
Новым властям Венгрии также предстоит определиться с политикой в отношении меньшинств. В 2022-м Брюссель приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд не только из-за разногласий о проблемах верховенства закона, но из-за положения представителей ЛГБТ (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил). Согласно требованиям ЕС, получить средства Будапешт сможет, если обеспечит защиту их прав.
В 2021 году правительство Орбана в рамках закона, усиливающего борьбу с педофилией, запретило детям доступ к ЛГБТ-контенту, включая аудиовизуальные материалы, пропагандирующие гендерную идентичность, которая отличается от пола, присвоенного при рождении.
В апреле 2025-го Национальное собрание по инициативе ФИДЕС изменило Конституцию, подведя фундаментальную основу под введенный ранее запрет на проведение ЛГБТ-парадов. В Конституции страны теперь говорится, что Венгрия защищает право детей на самоидентификацию «в соответствии с полом, полученным при рождении, и обеспечивает систему ценностей, основанную на конституционной идентичности и христианской культуре страны».
В конце апреля, уже после победы «Тисы», Верховный суд ЕС потребовал от Венгрии разрешить детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ. В суде уточнили, что Еврокомиссия может подать новый иск против Будапешта с требованием наложить санкции в случае, если страна не выполнит это решение.
Мадьяр и его однопартийцы не высказываются активно на тему прав меньшинств и не делали акцент на ней в своей предвыборной кампании — лидер «Тисы» лишь упоминал, что будет отстаивать права всех граждан республики на собрания.
Как скоро Будапешт сможет получить средства ЕС.
Решение Еврокомиссии предоставить Мадьяру «аудиенцию у фон дер Ляйен» до того, как он будет приведен к присяге, — нестандартная практика, отмечает Politico, хотя такое изредка и случалось. Например, глава ЕК приняла нынешнего премьера Польши Дональда Туска в октябре 2023 года, всего через десять дней после победы его коалиции на выборах. Задача перед ним стояла схожая — Туск должен был восстановить отношения с ЕС, которые серьезно расстроились во время десятилетнего правления консервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Еврокомиссия также заблокировала около €35 млрд из фондов ЕС, предназначенных для республики, поскольку проведенная по инициативе PiS реформа судебной системы поставила под сомнение ее независимость. Туск предложил план изменений, и в феврале 2024-го доступ Польши к средствам из фондов блока был разморожен.
Хотя ЕНП уже высказалась в поддержку Мадьяра, другие фракции Европарламента выступают против быстрого ослабления давления на Будапешт. «Сейчас совсем не в наших интересах просто давать карт-бланш. “Супервехи” до сих пор не реализованы — это не происходит просто волшебным образом, если Виктор Орбан больше не находится у власти», — заявила, в частности, сопредседатель «Зеленых» Терри Райнтке.
Стоит также напомнить, что в июне 2024-го Суд ЕC оштрафовал Венгрию на €200 млн за отказ принимать беженцев; в дополнение к этому страну обязали выплачивать по €1 млн ежедневно до тех пор, пока власти не приведут законодательство республики в соответствие с европейскими стандартами. Однако Мадьяр сразу после победы объявил о намерении продолжать жесткую миграционную политику, начатую его предшественником. «Мы не принимаем ни пактов, ни механизмов перераспределения. И мы будем поддерживать наш пограничный забор на южной границе и отремонтируем его, потому что в нем есть прорехи», — заявил он.
Венгрия заняла крайне жесткую позицию в отношении мигрантов на фоне кризиса, который поразил Европу в 2015-м, когда страны блока столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. В 2020-м венгерские власти в обход законов ЕС приняли решение, согласно которому разрешение на въезд в страну выдавалось только тем искавшим прибежища лицам, которые уже получили статус беженца в Киеве или Белграде; остальных разворачивали на границе. В Брюсселе посчитали, что Венгрия таким образом перекладывает ответственность на другие страны союза и подрывает его основы.
Профессор Института социальных и политических наук Будапештского университета имени Корвина Золтан Балаш полагает, что Мадьяр постарается сделать все, чтобы вернуть средства из фондов, поскольку Венгрия отчаянно нуждается в этих деньгах. «У него нет выбора, кроме как делать то, что он обязан. Есть вещи, которые он не станет делать, например смягчать миграционную политику. Он не станет также в одночасье прекращать поставки российского газа и нефти, как и предоставлять военную помощь Украине. Но в остальном он согласен с Брюсселем, например на присоединение к работе Европейской прокуратуры; готов к изменениям в работе университетов и восстановлению свободы СМИ», — заявил эксперт РБК.
Журналисты венгерского портала Telex отмечают, что у готовящегося к присяге правительства Мадьяра совсем немного времени. Если даже все 27 условий и будут выполнены, Еврокомиссия должна будет запустить процедуру оценки реформ, которая может затянуться на два месяца; затем окончательное решение должен будет принять Евросовет. При этом если новым властям не удастся выполнить все обещания в установленные сроки, то Будапешту необходимо будет вернуть и уже полученные на подготовку реформ средства.