Удастся ли Мадьяру разморозить для Венгрии средства из фондов ЕС

После выборов в Европарламент в 2024-м «Тиса» получила в нем семь мандатов и присоединилась к крупнейшей фракции в Европарламенте — центристской Европейской народной партии, (ЕНП) к которой принадлежит и фон дер Ляйен. Хотя евродепутаты от «Тисы» голосовали в ЕП практически в унисон с ФИДЕС Орбана. В частности, в прошлом году они выступили против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд. Кроме того, в январе все депутаты от «Тисы», включая Мадьяра, отказались поддержать фон дер Ляйен во время голосования по выдвинутому ею вотуму недоверия. В результате против них были введены санкции — запрет на выступления на пленарных заседаниях в течение шести месяцев, то есть до июня.