Трамп назвал хорошим свой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает прошедший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным хорошим. Об этом он заявил журналистам на встрече с экипажем миссии «Артемида-2» в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом.
«У нас состоялся очень хороший разговор», — заявил республиканец.
По его словам, главной темой разговора с президентом России стала ситуация вокруг конфликта на Украине. «Я говорил об Украине, и я немного поговорил об Иране. Я затронул несколько разных тем, но в основном речь шла об Украине», — сказал глава Белого дома.
Республиканец заявил, что Путин «был готов заключить сделку еще давно». «Я думаю, что “некоторые люди” затруднили ему заключение сделки», — сказал он и добавил, что президент России «хотел бы увидеть решение по Украине».
Ранее о разговоре политиков сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин во время беседы рассказал Трампу о ситуации в зоне военной операции, где российские войска теснят Вооруженные силы Украины. Ушаков отметил, что президенты России и США сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».
