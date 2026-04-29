Кириенко заявил, что в войне против России сейчас участвуют 44 страны

Против России сейчас ведут войну 44 государства, в том числе весь блок НАТО. Об этом в среду, 29 апреля, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что это противостояние включает «горячую» фазу в зоне специальной военной операции, экономическую войну и, что наиболее сложно, информационно-идеологическое противостояние. Кириенко подчеркнул, что Россию невозможно победить извне, а попытки расколоть страну изнутри являются главной целью противников.

— Поэтому враги России преследуют цель попытаться расколоть ее по религиозному, национальному и другим признакам, — передает слова замглавы АП РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 марта во время выездного совещания в Екатеринбурге предупредил о катастрофических последствиях, к которым может привести пренебрежение вопросами безопасности.

Он также отметил, что против России развернута масштабная кампания, в которой задействованы спецслужбы 56 государств. Страны Запада уже объединили свои разведывательные ресурсы.

