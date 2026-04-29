В Пентагоне подтвердили продолжение передачи разведданных Киеву

Соединённые Штаты не прекращали передачу разведывательных данных Киеву. Помощь продолжается в полном объёме. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн на слушаниях в Конгрессе.

Источник: Life.ru

«Мы продолжаем оказывать помощь с некоторыми инициативами по обмену информацией через западную группу по поддержке Украины», — сказал Кейн.

Таким образом, Пентагон официально подтвердил, что разведывательное сотрудничество с Украиной остаётся в силе.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что единственный способ защитить российские города от ударов ВСУ — перейти в широкое наступление с решительными целями. Для этого необходимо завоевать господство в воздухе, подавить ПВО противника и сосредоточить все средства для защиты от беспилотников. Также в Госдуме пригрозили Польше немедленным ответом в случае испытаний польского оружия на Украине, включая уничтожение производств. Он отметил, что Польша веками участвует в конфликтах против России, и сейчас действует на переднем крае антироссийской политики Европы.

