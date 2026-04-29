В 48 лет умер бывший хоккеист «Коламбуса» Мэтт Дэвидсон

Бывший канадский нападающий клуба НХЛ «Коламбус» Мэтт Дэвидсон скончался в возрасте 48 лет.

Источник: Аргументы и факты

Канадец Мэтт Дэвидсон, ранее выступавший на позиции нападающего в клубе Национальной хоккейной лиги «Коламбус», скончался в возрасте 48 лет. Об этом проинформировала пресс-служба команды.

Обстоятельства и причины кончины хоккеиста пока не раскрываются.

В своё время Дэвидсон был задрафтован клубом «Баффало» в 1995 году, где его выбрали под общим 94-м номером. В составе «Коламбуса» игрок провёл три сезона, начиная с 2000 по 2003 год. За это время нападающий принял участие в 56 встречах, сумев забросить 5 шайб и отдать 7 голевых передач. Позднее его карьера продолжилась в европейских чемпионатах — он защищал цвета коллективов из Германии, Финляндии, Дании, а также Швеции. Окончательное решение о завершении профессиональной карьеры Дэвидсон принял ещё в 2011 году.

Ранее сообщалось, что бывший канадский нападающий клубов юниорской Хоккейной лиги Онтарио Джейкоб Уинтертон скончался в 25 лет от рака.