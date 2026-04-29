Минфин ФРГ раскритиковал Трампа из-за «безответственной войны» с Ираном

Министр назвал войну «безответственной».
«Нам необходимо и дальше внимательно следить за тем, как эта война повлияет на наше экономическое развитие и общее состояние нашей страны», — добавил Клингбейль, отвечая на вопрос журналиста о готовности правительства объявить в стране чрезвычайное положение для привлечения дополнительных заимствований.
Немецкий министр отметил также, что введенные США пошлины против экспортно ориентированной экономики Германии оказали глубокое влияние на ФРГ. Новый проект бюджета страны призван, по словам Клингбейля, сделать немецкую экономику «более устойчивой», что не позволит Вашингтону «шантажировать» Берлин.
Ранее Politico писало, что Европа столкнулась со стагфляцией — одновременным замедлением экономического роста и ростом инфляции. Так, Германия и Италия понизили свои экономические прогнозы. Более того, вслед за экономическим кризисом в страны Евросоюза, в том числе ФРГ, может прийти политический кризис. В частности, партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает на победу на сентябрьских выборах в земле Саксония-Анхальт, уже закрепившись в некоторых частях запада страны вдали от своей традиционной восточной базы.
Власти Евросоюза, как отмечал Bloomberg, опасаются, что из-за энергокризиса на фоне войны США и Ирана Европу «ждут очень трудные месяцы, а может быть, и годы». Для смягчения последствий от кризиса Еврокомиссия разработала программу AccelerateEU, предполагающую в долгосрочной перспективе масштабную «электрифицикацию» экономики для ухода от зависимости от ископаемых энергоресурсов.
Позже Bloomberg со ссылкой на исследование аналитического центра Bruegel сообщил, что страны ЕС выделили для защиты потребителей и предприятиям из-за роста цен на энергоносители свыше €10 млрд. Германия стала второй после Испании страной, выделившей наибольший объем помощи.
