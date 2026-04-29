Минфин ФРГ раскритиковал Трампа из-за «безответственной войны» с Ираном

Ранее Politico писало, что Европа столкнулась со стагфляцией — одновременным замедлением экономического роста и ростом инфляции. Так, Германия и Италия понизили свои экономические прогнозы. Более того, вслед за экономическим кризисом в страны Евросоюза, в том числе ФРГ, может прийти политический кризис. В частности, партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает на победу на сентябрьских выборах в земле Саксония-Анхальт, уже закрепившись в некоторых частях запада страны вдали от своей традиционной восточной базы.