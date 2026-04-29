Евродепутат Ванначчи призвал фон дер Ляйен перестать изображать дохлого таракана

«На практике мы ведём себя как тараканы, которые замирают и притворяются мёртвыми, когда появляется хищник. Стратегия может быть правильной, но она применяется не к тому объекту. Если бы вы применили её к себе, госпожа фон дер Лейен, и к возглавляемой вами комиссии, вы бы избавили нас, жителей Европы, от множества проблем и неприятностей», — подчеркнул евродепутат, чьё выступление опубликовано в соцсети X.