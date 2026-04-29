Трамп: украинский и иранский конфликты могут завершиться в одни сроки

Дональд Трамп сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил помочь с решением конфликта США и Ирана. «Я ответил, что предпочел бы, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной. Для меня это было бы важнее, потому что мы собираемся этого достичь», — сказал американский президент на брифинге в Белом доме.