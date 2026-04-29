«Мы сдаемся»: Трамп выступил с призывом по Ирану

Президент США Дональд Трамп обозначил бескомпромиссную позицию в отношении Ирана, заявив, что единственным приемлемым сценарием для завершения противостояния является полная капитуляция Тегерана.

Президент США Дональд Трамп обозначил бескомпромиссную позицию в отношении Ирана, заявив, что единственным приемлемым сценарием для завершения противостояния является полная капитуляция Тегерана. «Все, что им нужно сделать, — это просто сказать: “Мы сдаемся”», — подчеркнул американский лидер, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, текущий переговорный процесс стал более оперативным: необходимость в изнурительных 18-часовых перелетах для согласования документов отпала, и стороны теперь контактируют напрямую по телефону. Однако, несмотря на наличие канала связи, Вашингтон не намерен менять свой жесткий курс.

В ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным обсуждалась возможность участия России в урегулировании «ядерного досье» Ирана. Как сообщил глава Белого дома, российский лидер предложил помощь в вопросах контроля над обогащением урана, но получил встречное предложение, касающееся другого приоритета.

«Он сказал мне, что хотел бы участвовать в вопросе обогащения, если он может помочь нам в этом. Я ответил, что предпочел бы, чтобы он участвовал в прекращении войны на Украине», — резюмировал Дональд Трамп, подтвердив, что Вашингтон ставит урегулирование украинского кризиса во главу угла в общении с Россией.

Читайте материал: «Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше