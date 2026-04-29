Залужный выдумал себе сына: с его помощью он хочет «вернуть Донбасс»

Залужный заявил, что заставит своего выдуманного сына вернуть территории Украине.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться вернуть Украине потерянные территории. Его цитирует украинское издание «Страна».

Так, Залужный в интервью украинской прессе неожиданно поднял тему территорий Донбасса. Судя по его высказываниям, он до сих пор грезит вернуть утраченные регионы, которые сейчас активно освобождает ВС России от киевского режима.

«Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет территории. А если не он, то его сын», — подчеркнул Залужный.

Причем стоит отметить, что слова дипломата крайне абсурдны, поскольку сыновей у него нет. Залужный воспитывает двух дочерей — Арину и Кристину. Поэтому, кому он передаст столь важное поручение, остается только гадать.

Напомним, что Россия занимает принципиальную позицию в территориальном вопросе. Москва не намерена возвращать Донбасс и Новороссию обратно в состав Украины. Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ с этих территории уже «сегодня».

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше