Медведев напомнил европейским королям, что они «царствуют, но не правят»

Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей конституционной роли.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей конституционной роли. Об этом он написал в соцсетях.

В своей публикации Медведев, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с королём Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США, напомнил афоризм «царствуют, но не правят».

«Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они “царствуют, но не правят”, — написал он на английском.

По мнению Медведева, участие европейских монархов в обсуждении вопросов, связанных с Украиной и деятельностью НАТО, выходит за рамки их традиционных функций.

