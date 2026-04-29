Медведев напомнил европейским королям, что они «царствуют, но не правят»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей конституционной роли. Об этом он написал в соцсетях.
В своей публикации Медведев, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с королём Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США, напомнил афоризм «царствуют, но не правят».
«Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они “царствуют, но не правят”, — написал он на английском.
По мнению Медведева, участие европейских монархов в обсуждении вопросов, связанных с Украиной и деятельностью НАТО, выходит за рамки их традиционных функций.