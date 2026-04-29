Президент Чехии порассуждал об унижении НАТО Россией

Президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN порассуждал о том, что Россия может унизить НАТО атакой на Прибалтику.

Источник: AP 2024

По его мнению, таким образом Москва может показать бесполезность альянса, поскольку тот будет не в состоянии действовать.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнет ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — подчеркнул Павел.

Ранее газета Politico писала, что вооруженный конфликт США и Ирана показал, что НАТО не готова к войне с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше