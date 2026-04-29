Замглавы АП назвал стабильным состояние межнациональных отношений в стране

Магомедсалам Магомедов отметил, что «важно реализовывать проактивную модель работы в информационной среде».

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Состояние межнациональных отношений в России оценивается как стабильное, несмотря на сильнейшее давление на эту сферу. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики.

«Вместе с тем принципиально важно реализовывать проактивную модель работы в информационной среде. Необходимо не только реагировать на негативные поводы, но и формировать позитивную повестку, активнее работать с молодежью, лидерами общественного мнения, национально-культурными объединениями», — отметил он.

Магомедов подчеркнул, что реализации этого способствует комплекс мероприятий объявленного президентом Года единства народов России.

29 апреля Магомедов и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провели в Сургуте семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». В нем приняли участие главы регионов, заместители губернаторов и представители региональных органов власти, экспертных сообществ и общественных организаций, члены Совета при президенте по межнациональным отношениям.