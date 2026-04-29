В Грузии заявили, что ЕС осознал необходимость диалога с Тбилиси

ТБИЛИСИ, 29 апреля. /ТАСС/. Европейский союз осознал необходимость диалога с Грузией, однако внутри брюссельской бюрократии есть разногласия по поводу его возобновления. Об этом заявила вице-премьер Грузии, глава МИД Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
«В бюрократии Евросоюза определенные подходы и желания изменились. Там осознают, что диалог с Грузией является необходимым, однако у них существуют, видимо, разногласия относительно того, как должен возобновиться диалог», — сказала Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что позиция Грузии ясна — Тбилиси не приостанавливал диалог с Брюсселем, а также не создавал причин для этого.
В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал Тбилиси отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» неизменно настаивали на том, что цель закона — обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.
26 октября 2024 года на парламентских выборах «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. В ноябре 2024 года партия решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.