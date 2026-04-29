Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США обнародуют массив данных об НЛО

Американский президент отметил, что среди этих данных будут очень интересные сведения.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Администрация США намерена обнародовать вскоре массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), в том числе очень интересные сведения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Думаю, мы обнародуем столько [информации], сколько сможем, в ближайшем будущем», — сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли американское правительство публиковать имеющиеся у него архивы по НЛО. «Мы обнародуем много имеющегося у нас. Считаю, что часть этого будет очень интересна людям», — отметил Трамп.

При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему НЛО в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить». «Так что вы об этом прочитаете», — добавил глава Белого дома.

В феврале он пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам «начать процесс выявления и публикации правительственных документов», касающихся предположительно «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».

