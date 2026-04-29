Путин пожелал успехов Кадырову на выборах главы Чечни в сентябре

Рамзан Кадыров стал президентом республики 5 апреля 2007 года, после утверждения республиканским парламентом. О своем намерении участвовать в выборах осенью господин Кадыров заявил еще в июле 2023 года. Тогда он отмечал, что будет избираться на новый срок «с позволения Аллаха». В феврале этого года Рамзан Кадыров заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, только если ее поддержит Владимир Путин.