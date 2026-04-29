Путин пожелал успехов Кадырову на выборах главы Чечни в сентябре

Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Чечни Рамзану Кадырову на предстоящих выборах в республике. Они пройдут в сентябре. Об этом президент сказал на встрече с господином Кадыровым в Кремле.

Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Чечни Рамзану Кадырову на предстоящих выборах в республике. Они пройдут в сентябре. Об этом президент сказал на встрече с господином Кадыровым в Кремле.

«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас», — сказал господин Путин. Он отметил, что под руководством Рамзана Кадырова в республике сделано многое, регион за последние годы кардинально поменялся. По словам Владимира Путина, социально-экономическая обстановка в республике стабильная.

«Мы не подведем Вас. Если Вы даете добро, если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», — ответил президенту господин Кадыров.

Рамзан Кадыров стал президентом республики 5 апреля 2007 года, после утверждения республиканским парламентом. О своем намерении участвовать в выборах осенью господин Кадыров заявил еще в июле 2023 года. Тогда он отмечал, что будет избираться на новый срок «с позволения Аллаха». В феврале этого года Рамзан Кадыров заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, только если ее поддержит Владимир Путин.

