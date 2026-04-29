Захарова рассказала, как «далась диву чехарде» в выданных ИИ-платформами фактах о ней

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, как «далась диву чехарде» и противоречиям, которые выдали разнообразные ИИ-платформы после запроса о фактах из ее жизни.
Дипломат рассказала, что после частого упоминания различными спикерами в интервью, заявлениях и выступлениях об использовании ИИ-платформ для поиска точных сведений она также решила проверить подобные платформы на правдивость предоставляемой информации, введя запрос о себе.
«Я зашла на разные платформы, которые поставляют разные страны, разные корпорации, введя одни и те же вопросы, на которые сама знаю ответы, ну, например, о себе. Вот эту информацию я точно могу проверить, — поделилась Захарова на ХХХ Российском интернет-форуме. — И ты диву даешься. Вы знаете, меня поразила та чехарда и то противоречие, которое было между ответами».
По словам официального представителя МИД РФ, поисковики «не то чтобы повторяли одну и ту же ошибку, что можно было бы списать на использование какого-то фейкового ресурса для выработки ответа», а давали полностью противоречащие друг другу данные.
«Они давали абсолютно разные, не имеющие отношения к действительности с точки зрения фактологии ответы, в частности обо мне — дата рождения, место рождения и так далее, и так далее», — заметила Захарова.
XXX Российский интернет-форум — площадка, на которой обсуждаются ключевые тренды Рунета и отечественной ИТ-отрасли на 2026 год. Форум проходит с 27 по 29 апреля.