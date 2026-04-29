Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФРС заявил, что 15 мая покинет свой пост

При этом Джером Пауэлл отметил, что останется в совете управляющих.

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что 15 мая покинет пост председателя, но планирует остаться в совете управляющих регулятора еще какое-то время. Об этом он заявил на своей последней пресс-конференции.

«После того как мой срок полномочий в качестве председателя истечет 15 мая, я продолжу работать в качестве члена совета управляющих в течение периода, который будет определен позже», — сказал он. Пауэлл добавил, что в качестве члена совета не планирует привлекать к своей персоне много внимания.

«Я останусь до тех пор, пока не почувствую, что мне пора уходить. Не стремлюсь быть, знаете, видным диссидентом или кем-то в этом роде. Я больше смотрю на другие аспекты этого вопроса. Хотел бы, чтобы ситуация успокоилась и мы вернулись к традиционной модели работы, которая строится на людях, которые у нас есть, приведении их к консенсусу и уважении этого консенсуса. Это я надеюсь увидеть», — рассказал глава ФРС.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в середине мая.

ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше