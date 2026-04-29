Путин встретился в Кремле с главой Чечни Кадыровым

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Москве с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Чиновник прибыл в Кремль, чтобы доложить главе государства о социально-экономической обстановке в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно имеющейся информации, Кадыров представил президенту доклад о текущем положении дел в Чечне. Российский лидер внимательно заслушал данные о предпринимаемых мерах для поддержки жителей, пострадавших от паводков.
«Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей», — заявил Путин.
Отдельное внимание политики уделили проблеме доступности дошкольных учреждений. Президент РФ поручил разобраться с вопросом. При этом лидер страны похвалил регион за отличный уровень рождаемости.
Ранее Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Переговоры прошли 27 апреля.