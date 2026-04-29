Журналист Херш: Трамп перестал доверять Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утратил доверие к Израилю и полагает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ввел его в заблуждение относительно Ирана. Такую версию американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш изложил в своем блоге на платформе Substack.
«Президент, как мне сказали, “больше не доверяет Израилю”, — написал он, опираясь на сведения своего израильского источника. Американский лидер, указал журналист, теперь считает, что Нетаньяху ввел его в заблуждение относительно возможностей успеха американо-израильской военной операции против Ирана, целью которой была кардинальная смена власти в исламской республике.
Глава Белого дома, отметил Херш, не разделяет «экзистенциальную озабоченность Израиля по поводу необходимости разрушить или нейтрализовать» иранские запасы обогащенного урана. «Иран в качестве члена мирового ядерного клуба может представлять экзистенциальную угрозу для израильского руководства, но не для президента Соединенных Штатов», — подчеркнул журналист.
В свою очередь власти еврейского государства, написал он, «крайне разочарованы Трампом», так как считают, что тот «продемонстрировал желание игнорировать израильские интересы и чаяния». Глава Белого дома, привел Херш мнение израильского источника, подрывает переговорный процесс с Тегераном, поскольку каждый шаг «незамедлительно тиражирует в своих социальных сетях».
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля делегации Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское гостелевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.