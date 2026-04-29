Трамп заявил, что сам предложил Путину перемирие на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами вновь подтвердил свое намерение добиться временного прекращения огня на Украине. По словам американского лидера, он сам в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным озвучил предложение о введении «небольшого перемирия», которое могло бы спасти множество жизней. При этом ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в раговоре, который состоялся по инициативе Москвы, Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие в честь 9 мая.

«Пусть это будет даже небольшое перемирие, гибнет столько людей», — скамзал Трамп, отвечая на вопросы представителей прессы. Американский президент выразил уверенность в том, что российский лидер может пойти на такой шаг, и выразил готовность ждать официального подтверждения инициативы.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что Трамп в ходе телефонной беседы поддержал идею Владимира Путина объявить перемирие на День Победы.

Напомним, что по решению Владимира Путина уже вводился режим тишины на православную Пасху.

Читайте материал: «Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы».

