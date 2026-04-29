Трамп заявил, что сам предложил Путину перемирие на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами вновь подтвердил свое намерение добиться временного прекращения огня на Украине. По словам американского лидера, он сам в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным озвучил предложение о введении «небольшого перемирия», которое могло бы спасти множество жизней. При этом ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в раговоре, который состоялся по инициативе Москвы, Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие в честь 9 мая.