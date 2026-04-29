Мадьяр провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой

Петер Мадьяр рассказал, что он приедет 25 мая в качестве премьер-министра приедет в Брюссель, чтобы заключить политическое соглашение. Согласное ему, Венгрия получит право на средства ЕС «в размере нескольких тысяч миллиардов форинтов». «Средства ЕС скоро начнут поступать в Венгрию, что позволит нам запустить венгерскую экономику и обеспечить все необходимое для функционирующей и гуманной страны», — написал господин Мадьяр в соцсети X после разговора с Урсулой фон дер Ляйен.