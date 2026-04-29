Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросоюза Антониу Коштой. Господин Мадьяр назвал оба диалога полезными и конструктивными. Стороны обсудили сотрудничество Венгрии и ЕС.

Петер Мадьяр рассказал, что он приедет 25 мая в качестве премьер-министра приедет в Брюссель, чтобы заключить политическое соглашение. Согласное ему, Венгрия получит право на средства ЕС «в размере нескольких тысяч миллиардов форинтов». «Средства ЕС скоро начнут поступать в Венгрию, что позволит нам запустить венгерскую экономику и обеспечить все необходимое для функционирующей и гуманной страны», — написал господин Мадьяр в соцсети X после разговора с Урсулой фон дер Ляйен.

19 апреля господин Мадьяр заявлял, что рассчитывает в ближайшее время достичь договоренности о получении миллиардов евро из спецфондов и бюджета ЕС, которые были заморожены из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана.

Во время переговоров с Антониу Коштой господин Мадьяр обсудил предстоящее заседание ЕС в июне, где он впервые будет представлять Венгрию в качестве премьер-министра. «Председатель подтвердил, что институты ЕС и государства-члены окажут полную поддержку, чтобы Венгрия и венгерский народ как можно скорее получили причитающиеся им средства ЕС», — написал венгерский политик.

По итогам прошедших в середине апреля парламентских выборов оппозиционная партия Петера Мадьяра «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Глава «Тисы» займет пост премьер-министра 9 мая. Он призвал президента и других высших должностных лиц страны, назначенных предыдущей властью, добровольно уйти в отставку до 31 мая — иначе их отстранят принудительно.

