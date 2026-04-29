Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым

В ходе встречи глава Чечни проинформировал Путина о текущем состоянии социально‑экономической сферы региона и ходе подготовки к предстоящим выборам в республике. Президент высоко оценил эффективность мер, принятых руководством Чечни для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Путин также выразил надежду, что жители республики поддержат Кадырова на предстоящих выборах.
«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Ахмату Кадырову 30 марта. Ахмат Кадыров занимает должность министра по физической культуре и спорту Чечни. Указ вступил в силу со дня подписания.