Путин поблагодарил Кадырова за чеченских бойцов СВО

Обсуждая внутрирегиональную повестку, глава государства обратил внимание на демографические успехи Чечни. «Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем», — отметил президент, добавив, что федеральный центр продолжит оказывать поддержку в строительстве новых школ и детских садов, а также в привлечении квалифицированных медицинских кадров.