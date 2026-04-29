Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Кадырова за чеченских бойцов СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе доклада глава региона подвел итоги социально-экономического развития республики, а российский лидер поблагодарил его за чеченских бойцов на СВО, которых назвал настоящими воинами.

Специальной военной операции было уделено особое внимание, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Рамзана Кадырова, через республику подготовлено и отправлено на фронт более 70 тысяч бойцов, из которых почти 20 тысяч — добровольцы. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил поставку 2830 единиц спецтехники, включая бронемашины и десятки тысяч квадрокоптеров, а также направил в зону боевых действий около 30 тысяч тонн гуманитарного груза.

Владимир Путин поблагодарил жителей республики за мужество и героизм: «Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню».

Обсуждая внутрирегиональную повестку, глава государства обратил внимание на демографические успехи Чечни. «Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем», — отметил президент, добавив, что федеральный центр продолжит оказывать поддержку в строительстве новых школ и детских садов, а также в привлечении квалифицированных медицинских кадров.

В завершение встречи глава Чечни выразил готовность продолжить работу на своем посту в случае поддержки жителей региона на предстоящих выборах. «Если Вы даёте добро, если народ изберёт, то я дальше буду служить как пехотинец Вам и не подведу ни разу», — заверил Рамзан Кадыров.

Президент пожелал главе республики успехов, подчеркнув значимость зримых перемен, произошедших в регионе за последние годы.

