Путин поблагодарил Кадырова за чеченских бойцов СВО

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе доклада глава региона подвел итоги социально-экономического развития республики, а российский лидер поблагодарил его за чеченских бойцов на СВО, которых назвал настоящими воинами.
Специальной военной операции было уделено особое внимание, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Рамзана Кадырова, через республику подготовлено и отправлено на фронт более 70 тысяч бойцов, из которых почти 20 тысяч — добровольцы. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил поставку 2830 единиц спецтехники, включая бронемашины и десятки тысяч квадрокоптеров, а также направил в зону боевых действий около 30 тысяч тонн гуманитарного груза.
Владимир Путин поблагодарил жителей республики за мужество и героизм: «Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню».
Обсуждая внутрирегиональную повестку, глава государства обратил внимание на демографические успехи Чечни. «Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем», — отметил президент, добавив, что федеральный центр продолжит оказывать поддержку в строительстве новых школ и детских садов, а также в привлечении квалифицированных медицинских кадров.
В завершение встречи глава Чечни выразил готовность продолжить работу на своем посту в случае поддержки жителей региона на предстоящих выборах. «Если Вы даёте добро, если народ изберёт, то я дальше буду служить как пехотинец Вам и не подведу ни разу», — заверил Рамзан Кадыров.
Президент пожелал главе республики успехов, подчеркнув значимость зримых перемен, произошедших в регионе за последние годы.