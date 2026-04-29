Путин призвал регионы России равняться на Чечню по уровню рождаемости

Президент России оценил демографическую ситуацию в Чечне.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что другим регионам страны стоит ориентироваться на Чечню в вопросах рождаемости. Об этом он сказал во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни», — отметил глава государства.

По словам Путина, если бы аналогичная ситуация наблюдалась по всей стране, Россия не сталкивалась бы с демографическими трудностями. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать такие инициативы.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2046 году население Земли достигнет пика, а потом начнет сокращаться. Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин уточнил, что увеличение доли старшего поколения в структуре населения является неизбежностью.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше