Путин призвал регионы России равняться на Чечню по уровню рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил, что другим регионам страны стоит ориентироваться на Чечню в вопросах рождаемости. Об этом он сказал во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.
«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни», — отметил глава государства.
По словам Путина, если бы аналогичная ситуация наблюдалась по всей стране, Россия не сталкивалась бы с демографическими трудностями. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать такие инициативы.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2046 году население Земли достигнет пика, а потом начнет сокращаться. Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин уточнил, что увеличение доли старшего поколения в структуре населения является неизбежностью.