Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа шагом к нормализации отношений РФ и США

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что такая беседа является серьезным сигналом мировому сообществу.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к нормализации отношений между странами. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений». — написал он в Telegram-канале.

Состоявшийся 29 апреля телефонный разговор лидеров России и США стал 12-м с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 9 марта.

