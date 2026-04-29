Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа шагом к нормализации отношений РФ и США

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является шагом к нормализации отношений между странами. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений». — написал он в Telegram-канале.
Состоявшийся 29 апреля телефонный разговор лидеров России и США стал 12-м с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 9 марта.