Освобождённые в результате обмена граждане Польши поблагодарили Лукашенко

Граждане Польши Гжегож Гавел и Томаш Бероза поблагодарили лидера Белоруссии Александра Лукашенко за решение об освобождении.
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Спасибо большое господину президенту Александру Лукашенко. Также я благодарю всех сотрудников КГБ за пребывание здесь», — сказал Гавел в эфире телеканала ОНТ.
Благодарность выразил и Бероза.
28 апреля Белоруссия и Польша провели обмен задержанными на границе.
