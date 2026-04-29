Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия может провести ЧМ или ЧЕ по водным видам спорта в ближайшие годы

Генсекретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин рассказал, на проведение каких международных соревнований могут претендовать российские города.

«Заявка на проведение чемпионата Европы в Казани уже давно есть в European Aquatics. Также мы можем претендовать на проведение чемпионата мира в 2031 году. Казань, Екатеринбург, может быть, в Москве к этому времени построится дворец водных видов спорта», — приводит его слова «РБ Спорт».

Он отметил, что любые спортивные мероприятия в России — это всегда большой международный праздник дружбы спорта и широкой души гостеприимство.

«Можно ожидать проведение соревнований в России? В 2027 году — не факт. Иначе мы бы это уже широко обсуждали. Это может быть 2028 или 2031 год».

Ранее Михаил Дегтярёв рассказал о работе по допуску российских ватерполисток на международные соревнования.