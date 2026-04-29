Трамп: экс-глава ФБР Коми и ему подобные создали угрозы для политиков в США

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Джеймс Коми на посту директора Федерального бюро расследований (ФБР) США содействовал созданию огромных угроз для политических деятелей страны.
«Он и ему подобные создали огромную опасность для политиков и других», — заявил американский лидер, комментируя в беседе с журналистами в Белом доме выдвижение обвинений в адрес Коми. С точки зрения Трампа, «Коми — продажный коп». «Он мошенничал на выборах. Он пытался подыграть Хиллари Клинтон», — убежден глава Белого дома. Республиканец Трамп имел в виду американские выборы 2016 года, на которых одержал победу над кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Коми несколькими часами ранее предстал перед федеральным судом в Александрии (штат Вирджиния). Согласно судебным документам, Коми, который возглавлял ФБР в 2013−17 годах, были предъявлены обвинения в высказывании угрозы в адрес главы государства. В центре обвинений — фотография, опубликованная Коми в мае 2025 года в соцсетях, на которой на песке были выложены ракушками числа 86 и 47. На сленге число 86 может означать избавление от чего-либо или кого-либо, а Трамп является 47-м президентом США. В видеообращении во вторник Коми, который был уволен с поста директора ФБР Трампом, заверил, что «все еще невиновен».
Слушание длилось менее 10 минут. Коми не произнес ни слова и был отпущен без каких-либо условий. Его адвокаты заявили судье, что планируют подать жалобы на выборочное и мстительное, по их мнению, преследование клиента со стороны Министерства юстиции — генеральной прокуратуры США.