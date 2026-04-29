Трамп: экс-глава ФБР Коми и ему подобные создали угрозы для политиков в США

Коми несколькими часами ранее предстал перед федеральным судом в Александрии (штат Вирджиния). Согласно судебным документам, Коми, который возглавлял ФБР в 2013−17 годах, были предъявлены обвинения в высказывании угрозы в адрес главы государства. В центре обвинений — фотография, опубликованная Коми в мае 2025 года в соцсетях, на которой на песке были выложены ракушками числа 86 и 47. На сленге число 86 может означать избавление от чего-либо или кого-либо, а Трамп является 47-м президентом США. В видеообращении во вторник Коми, который был уволен с поста директора ФБР Трампом, заверил, что «все еще невиновен».