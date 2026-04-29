Путин: страны, соблюдающие положения ДНЯО, имеют право на мирный атом

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Все без исключения государства, которые добросовестно исполняют свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), имеют неоспоримое право на мирный атом без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 11-й обзорной конференции ДНЯО.