Путин: страны, соблюдающие положения ДНЯО, имеют право на мирный атом

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Все без исключения государства, которые добросовестно исполняют свои обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), имеют неоспоримое право на мирный атом без каких-либо ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 11-й обзорной конференции ДНЯО.
«Исходим из того, что все страны, добросовестно выполняющие свои обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право пользоваться благами мирного атома без каких-либо ограничений», — зачитал обращение российского лидера на конференции посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, возглавляющий делегацию РФ на мероприятии.