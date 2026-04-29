Вскрылись данные о возможных планах Лондона и Парижа передать Киеву элементы ядерного оружия, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьёз рассматривали… идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.
Он также сообщил, что США отклонили инициативу России о сохранении наследия договора об СНВ.
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше