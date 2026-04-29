Роднина: то, что Малинин русский, никак не влияет на его умения

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова тренера Александра Жулина о том, что он считает американского фигуриста Илью Малинина на 100% русским.

«А какое это имеет отношение к фигурному катанию? От того, что он русский, американец или итальянец, ничего не меняется. Конечно, это никак не влияет на его умения! Да, вот гены родителей всегда сказываются. Невозможно отрицать, что Малинин — человек со способностями. Мне кажется, то, что он русский, никак не влияет на его умения», — приводит её слова Metaratings.

Илья — олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный победитель финала Гран-при, четырёхкратный чемпион США.

Родители Малинина — победительница чемпионата четырёх континентов Татьяна Малинина и серебряный призёр Зимних Азиатских игр Роман Скорняков.

Ранее Малинин высказался о желании самосовершенствоваться.

