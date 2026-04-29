МИД России: решение о бессрочном продлении ДНЯО не подлежит пересмотру

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) работает на благо международного сообщества, решение о его бессрочном продлении не подлежит пересмотру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.
«За годы своего существования Договор о нераспространении ядерного оружия доказал, что он жизнеспособен и работает в интересах и на благо мирового сообщества. Исторической вехой стало безусловное и бессрочное продление договора в 1995 году. Это решение пересмотру не подлежит», — подчеркнул дипломат.
