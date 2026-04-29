Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия не согласна с навязыванием полного отказа от ядерного оружия: в МИД сделали заявление

Белоусов заявил, что РФ не согласна с навязыванием полного отказа от ЯО.

Источник: Комсомольская правда

В МИД России сделали заявление об отказе от ядерного оружия. Москва выступает против любых попыток принудить ядерные страны к отказу от ЯО. Об этом на конференции по ДНЯО заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия», — сказал Белоусов.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва пристально следит за активностью Евросоюза и НАТО в военно-ядерной области. Как отметила дипломат, активность ЕС и НАТО наносит урон глобальной системе нераспространения ядерного оружия.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, ядерная доктрина РФ содержит все необходимые правила, и распоряжаться ядерным оружием в России имеет право только президент страны Владимир Путин.

