Россия не согласна с навязыванием полного отказа от ядерного оружия: в МИД сделали заявление

В МИД России сделали заявление об отказе от ядерного оружия. Москва выступает против любых попыток принудить ядерные страны к отказу от ЯО. Об этом на конференции по ДНЯО заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«Мы не можем согласиться с попытками навязать ядерным государствам немедленный и безусловный отказ от ядерного оружия», — сказал Белоусов.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва пристально следит за активностью Евросоюза и НАТО в военно-ядерной области. Как отметила дипломат, активность ЕС и НАТО наносит урон глобальной системе нераспространения ядерного оружия.
Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, ядерная доктрина РФ содержит все необходимые правила, и распоряжаться ядерным оружием в России имеет право только президент страны Владимир Путин.