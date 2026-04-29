Путин: Более 71 тысячи чеченцев участвуют в СВО

Российский лидер Владимир Путин раскрыл статистику участия чеченцев в специальной военной операции. Их численность превышает 71 тыс. человек. Об этом президент сообщил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле.

Источник: Life.ru

«Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции, и из них почти свыше 20 тысяч — это добровольцы», — подчеркнул Путин. Президент также поблагодарил Кадырова и весь чеченский народ за вклад в СВО.

Ранее Владимир Путин на встрече с Рамзаном Кадыровым заявил, что многие регионы России должны брать пример с Чечни в вопросе рождаемости. Президент отметил, что если бы у всех был такой уровень рождаемости, у страны не было бы демографических проблем. Власти будут всячески поддерживать это направление. Также Путин на встрече с Кадыровым выразил надежду, что жители Чечни поддержат его на предстоящих выборах. Президент отметил работу главы республики по ликвидации последствий стихии и поблагодарил жителей за помощь в проведении СВО. Кадыров заявил, что готов продолжать работу на посту при поддержке президента и народа.

