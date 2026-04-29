МИД РФ: деградация ситуации в сфере безопасности подпитывается действиями Запада

«Трагизм происходящего сейчас в Иране для Договора о нераспространении ядерного оружия заключается в том, что под предлогом ложных обвинений в наличии военной ядерной программы государство, нагло игнорирующее договор, совместно с действующим в его интересах государством — депозитарием ДНЯО нанесли удар по добросовестному участнику договора. Деградация ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности продолжает подпитываться провокационными и деструктивными действиями западных ядерных государств, что существенно подсекает возможности для предметного и плодотворного диалога по вопросам контроля над вооружениями и разоружения не только на площадке ДНЯО, но и на других профильных форумах и в иных форматах», — сказал Белоусов.