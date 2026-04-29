Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: каждая сторона ДНЯО вправе вести независимую политику в атомной сфере

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов отметил, что Россия выступает за широкий доступ государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия к мирному атому.

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Каждая страна — участница Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на беспрепятственное проведение независимой национальной политики в области атомной энергетики и сотрудничество в этой сфере без дискриминации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на 11-й обзорной конференции ДНЯО.

«Последовательно выступаем за широкий доступ государств-участников ДНЯО к благам мирного атома и развитие международного сотрудничества в этой области. Подчеркиваем, что каждая страна — участница ДНЯО имеет право на беспрепятственное проведение независимой национальной политики в области атомной энергетики, а также на сотрудничество в данной сфере без дискриминации. Рассчитываем на то, что конференция пройдет во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере. Исходим из необходимости сосредоточить усилия на выработке консенсусных решений, приемлемых для всех участников, в целях укрепления договора и его фундаментальных составляющих», — сказал дипломат.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
