МИД: каждая сторона ДНЯО вправе вести независимую политику в атомной сфере

«Последовательно выступаем за широкий доступ государств-участников ДНЯО к благам мирного атома и развитие международного сотрудничества в этой области. Подчеркиваем, что каждая страна — участница ДНЯО имеет право на беспрепятственное проведение независимой национальной политики в области атомной энергетики, а также на сотрудничество в данной сфере без дискриминации. Рассчитываем на то, что конференция пройдет во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере. Исходим из необходимости сосредоточить усилия на выработке консенсусных решений, приемлемых для всех участников, в целях укрепления договора и его фундаментальных составляющих», — сказал дипломат.