МИД: каждая сторона ДНЯО вправе вести независимую политику в атомной сфере

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. Каждая страна — участница Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет право на беспрепятственное проведение независимой национальной политики в области атомной энергетики и сотрудничество в этой сфере без дискриминации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, возглавляющий российскую делегацию на 11-й обзорной конференции ДНЯО.
«Последовательно выступаем за широкий доступ государств-участников ДНЯО к благам мирного атома и развитие международного сотрудничества в этой области. Подчеркиваем, что каждая страна — участница ДНЯО имеет право на беспрепятственное проведение независимой национальной политики в области атомной энергетики, а также на сотрудничество в данной сфере без дискриминации. Рассчитываем на то, что конференция пройдет во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере. Исходим из необходимости сосредоточить усилия на выработке консенсусных решений, приемлемых для всех участников, в целях укрепления договора и его фундаментальных составляющих», — сказал дипломат.